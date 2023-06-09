النايض ونورلاند يبحثان الاستراتيجية الأمريكية العشرية للاستقرار في ليبيا

الوطن| رصد

بحث المترشح الرئاسي رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض، ووفد التكتل المرافق له، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، بالعاصمة واشنطن، مع فريق الخارجية الأمريكية، وعلى رأسه السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ومدير إدارة الشرق الأدنى بمكتب عمليات النزاع وتحقيق الاستقرار، السيد جيف مازور، عدداً من القضايا السياسية.

وناقش المجتمعون الاستراتيجية الأمريكية العشرية للاستقرار في ليبيا، والمضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلا، والبناء على مقررات 6 + 6 الأخيرة، وعلى تعهدات 5 + 5 بحماية الانتخابات ونتائجها.