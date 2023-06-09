الزادمة: نؤكد حرص الحكومة على حل العراقيل التي تواجه سير عمل القطاعات التنفيدية والخدمية

الوطن| رصد

استجاب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “سالم الزادمة“، لدعوة أهالي براك الشاطي بزيارتهم، مؤكدًا حرص الحكومة الليبيةعلى دعم كافة البلديات وحل العراقيل التي تواجه سير عمل القطاعات التنفيدية والخدمية.

وحضر الاجتماع الذي عقده الزادمة بمديرية أمن الشاطي عددًا من أعيان ومشائخ منطقة براك، ومدراء القطاعات التنفيدية، ومدراء الأجهزةوالشركات الخدمية ببلدية براك الشاطي.

ورحب عميد بلدية الشاطي بزيارة نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له مؤكدًا على أهمية هذة الزيارة لمناقشة الصعوبات والمعوقات التيتعاني منها بلدية براك الشاطي في مختلف القطاعات.

كما وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع التي تهم البلدية والعمل على تدليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنينببلدية براك الشاطي.

كما تم خلال اللقاء استعراض كافة الأوضاع ولاسيما الأمنية والاقتصادية والإجراءات التنفيدية التي قامت وتقوم بها الحكومة الليبية فيتنفيد المشروعات التنموية وتقديم الخدمات بمناطق الجنوب.

وفي ختام الاجتماع تم منح الزادمة درعًا تقديرًا لجهوده المتواصلة وعمله الدؤوب في تحقيق التنمية المنشودة.