القبض على سارق إطارات ونضائد وضبط آخر في حي السلام

الوطن – متابعات

ألقى مركز شرطة الكويفية القبض على شخص قام بسرقة عدد من الإطارات والنضائد من محل لبيع الإطارات والنضائد بمنطقة حي السلام وضبط شخص آخر قام بشراء المسروقات .

ونشر أمن بنغازي عبر صفحته على الفيسبوك أنه تم الاستجابة لشكوى مواطن يمتلك محل لبيع الإطارات والنضائد بمنطقة حي السلام بإختصاص المركز تقدم بها إلى مركز شرطة الكويفية ضد مجهول قام بسرقة عدد من الإطارات والنضائد مُستغلاً انشغال العامل بصيانة إطار مركبته الآلية .

وأضاف أن رئيس المركز لواء محمد إمراجع الدرسي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج مجموعة التحريات إلى مكان الواقعة بمنطقة حي السلام للمُعاينة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وعند وصولهم تحصلوا على تسجيل لكاميرات المراقبة بالمكان يوضح نوع المركبة وكذلك الشخص وهو يقوم بوضع إحدى النضائد المسروقة بمركبته وانطلق عملية البحث عن المركبة المطلوبة من قبل أعضاء التحريات وفي نفس اليوم تم مشاهدة المركبة وتم ضبطها ومن يقودها وتم الانتقال بهم إلى المركز .

وأشار أنه بالإستدلال مع سائق المركبة الذي تم ضبطه تبين انه يُدعى ث.أ.ك من مواليد 1984 ليبي الجنسية وإعترف بسرقته للإطارات والنضائد وانه قام ببيعها لشخص بمبلغ وقدره 400 دينار، وتم انتقال معاون وحدة التحقيق نقيب محمد الترهوني رفقة رئيس وأعضاء وحدة التحريات وإسترجاع المسروقات وضبط الشخص الذي قام بشرائها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.