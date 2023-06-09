“ميناء بنغازي” تبحث تفعيل متطلبات مدونة أمن السفن

الوطن|رصد

أعلن المتحدث الرسمي لميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، عن الاجتماع الذي عُقد بمقر الميناء بين مصلحة الموانئ والنقل البحريوالجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

وجاء الاجتماع حرصًا من مصلحة الموانئ والنقل البحري على تقديم كل الدعم للنهوض بالمونئ الليبية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصياتالواردة بمحضر اجتماع اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية المنعقد بتاريخ 19/3/2023م .

وترأس الاجتماع نائب رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري لشؤون الموانئ محمد سالم السيوي، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة.

واستعرض السيوي بنود جدول أعمال الاجتماع التي تمثلت في إعطاء نبذة عامة عن المدونة الدولية لأمن السفن، وعن أهمية ودور الموانئبوجه عام.

مؤكدًا بأن تحسين ظروف تشغيلها وضمان أمنها يعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد المحلي للمدينة والاقتصاد القومي بوجه عام، ويعمل علىخفض تكاليف نقل البضائع حيث تتأثر بتداعيات رفع وخفض المستويات الأمنية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على حزمة من الإجراءات بين جميع الجهات السيادية والمشغلة لميناء بنغازي للعمل للحصول على شهادةالإمتثال الدولية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية للمستوى الأمني الأول مما ينعكس إيجابيًا على ميناء بنغازي في الحركةالملاحية وتخفيض أسعار التأمين وقيمة الشحن البحري.

وأثنى السيوي على المجهودات المبذولة من كافة الجهات العاملة بميناء بنغازي البحري في كفاءة التنظيم والتشغيل والتطور الذي يشهدهالميناء من قبل الشركة الليبية للموانئ.