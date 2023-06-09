الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي تجدد عزمها الراسخ للانخراط في مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية

الوطن| رصد

تابعت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الاجتماعات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية لأعضاء اللجنة المشتركة 6+6 بتاريخ 7 يونيو2023.

وأثمرت هذه الاجتماعات بالإعلان عن توافق اللجنة على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في دولةليبيا العضو في اتحاد المغرب العربي، وتأكيدهم على أنها ستكون شاملة لا إقصاء فيها ومستحضرة للتمثيلية الحزبية والمشاركة النسائية.

جاء ذلك في بيانٍ للاتحاد، إذ تتطلع الأمانة للبت النهائي في هذه القوانين في أفق إصدارها وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما وأكدت الأمانة على تجدد عزمها الراسخ للانخراط في مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية والمساهمة في هذه المحطة المفصلية منخلال المشاركة في مراقبة سير هذه الانتخابات.

وتثمن الأمانة العامة للإتحاد الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الأشقاء الليبيين والمقاربة التي تعتمدها في توفير الفضاءالمناسب لهم من أجل التشاور والحوار بعيدًا عن أي ضغوطات أجنبية بما أنتج اتفاق الصخيرات في 2015، والتوافقات حول المناصبالسيادية وتوحيد السلطة التنفيذية في إطار اجتماعات بوزنيقة.

وأضافت الأمانة،“يحقق اليوم التوافق حول قوانين الانتخابات بما نأمل أن يكون له الأثر المباشر في تنظيم هذه الانتخابات التي طالانتظارها ويساهم في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدة دولة ليبيا واستقرارها وبدعم أمن المنطقة المغاربية بأكملها.