سامي الساعدي: المداخلة كرّهوا الناس في كلمة السلف

اتهم سامي الساعدي، عضو دار إفتاء الغرياني، ما يسمون بـ”المداخلة” بكراهة الناس في كلمة السلف، بسبب ممارستهم التي تنفر الناس مع العقيدة، على حد تعبيره.

وقال الساعدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” يا بني هداك الله، أول ما درَسنا شرحَ العقيدة الطحاوية كنتَ طفلًا عمرك خمس سنين، ولما بدأنا ندرِّسه (بالشدة على الراء) كنتَ صبيًا عمرك خمس عشرة سنة، وما زلنا على عقيدة السلف، لكن لسنا على عقيدة المتنطعين، السلف علمونا العقيدة الصحيحة وعلمونا الإنصاف”، على حد قوله.

وأضاف:” ابن تيمية رحمه الله في وادٍ وأنتم في وادٍ آخر”، على حد تعبيره.

وتابع:” ناقشَ الأشاعرةَ في مباحث العلم، وأثنى على جهودهم في ميادين الجهاد العلمي والعملي، ولم يكن في كل موطن يشترط لمزهم وإطلاق إخراجهم من أهل السنة كما تصرّون أنتم وتشترطون ذلك لمنح المرء تأشيرة منهج السلف”.

ولفت إلى أن الانتساب إلى السلف عقيدة وسلوك ومقامات وأحوال، وليست دعاوى ولا شعارات، مختتماً قائلاً”:” كرَّهتم الناس في كلمة السلف”، على حد زعمه.