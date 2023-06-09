ارتفاع للحرارة.. حالة الطقس لثلاثة أيام بدءاً من اليوم الجمعة 09 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 09 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد والأحد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ على المناطق الساحلية, وتكون مابين (34-38)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل وتنخفض يوم الأحد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد ويوم الأحد على بعض المناطق الساحلية خاصة الخليج.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (23-27)مْ وتكون على اجدابيا (31) مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد والأحد مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد علي بعض المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).