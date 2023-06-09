ليبيا الان

النائب «الأعور»: لجنة 6+6 تحلّت بالروح الوطنية في المغرب

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المهدي الأعور عضو مجلس النواب:” نرحب بتوافق 6+6 والقوانين الانتخابية الصادرة عنها التي تعتبر نهائية وملزمة وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر.

وأضاف الأعور، في تصريحات صحفية:” نشكر جهود المملكة المغربية ورعايتها للتوافق الذي حدث بين فريقي لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية”.

وأكد أن القوانين الانتخابية لن تكون مرضية للجميع بنسبة 100٪ ولكنها تعتبر حلا وسطا بين الآراء المتناقضة.

وأشار إلى أن فريقي لجنة 6+6 تحلا بالروح الوطنية خلال هذه المحادثات أملا في وصول البلاد إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية”.

الوسوم

الروح الوطنية المغرب النائب «الأعور» لجنة 6+6 ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك