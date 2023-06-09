ليبيا.. وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم بشأن إدماج أفراد التشكيلات المسلحة

وقع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، علي العابد الرضا، مع مدير المعهد الأممي للتدريب والأبحاث أفرست كارمبيزي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريبي والبحث الفني، وخاصة فيما يتعلق بالمشروع الوطني لتأهيل وإعادة الإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة

وقالت الوزارة في بيان لها إن المذكرة تهدف إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى بغية بناء القدرات الليبية لدعم الاقتصاد الوطني.

كما تنص بنود المذكرة على التنسيق المتبادل لإعداد وتجهيز افتتاح فرع للمعهد في ليبيا، وإطلاق برنامج تدريب وتأهيل المدربين لدعم برامج تأهيل الموارد البشرية للإدارة الحكومية.

وفي 23 أكتوبر العام 2021، أطلقت وزارة العمل مبادرة تحت مسمى “المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج” لاستيعاب أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.