رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي مُمثل منظمة اليونسيف في ليبيا

الوطن| رصد

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع مُمثل منظمة اليونسيف في ليبيا ميكيلي سيرفادي ومديرمكتب اليونسيف في بنغازي نزهت رفيق، بحضور عضو المجلس التسييري أحمد الطيرة مسؤول ملف البيئة، وعضو المجلس التسييري عبد الباسط الجازوي مسؤول ملف التعليم، ومُراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي مصطفى الدرسي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي، ومدير إدارة المشروعات أسامة الكزة.

و تناول اللقاء برامج عمل منظمة اليونسيف في البلدية في مجالات التعليم والصحة والتدريب والزيارات والجولات المُشتركة التي تقوم بهاالمنظمة مع عدد من أعضاء المجلس التسييري لوقوف هذه البرامج بما في ذلك برامج التدريب و الدعم النفسي للأطفال و برنامج بيتي التدريبي الذي تُشرف عليه المُنظمة .

وقدم بوجواري نبذة عن الخدمات التي قامت بها البلدية من صيانات للمرافق التعليمية والصحية داخل البلدية والعمل على تجهيزها بالإحتجاجات التي تفرضها طبيعة العمل بهذه المرافق، كما أشاد بالدور الذي تقوم به المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي.

وتحدث مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي عن الدور الهام والمُباشر لبلدية بنغازي في مجال دعم قطاع الصحه وتواصلها الدائم وإطلاعها المُستمر على الأوضاع والمُساعدة في تذليل الصعاب والعراقيل لضمان وصول الخدمات للمواطنين.

وتطرق مراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي لأعمال الصيانة للمدارس التي تمت بالتنسيق مع البلدية ولجنة الإعمار والإستقرار، وأشاد بالدور الذي تقوم به المُنظمة في بنغازي.

حيث تم الإتفاق على تحديد الإحتياجات والبرامج المُستهدف القيام بها خلال الفترة القادمة في المجالات التعليمية والصحية والتدريبية والتوعوية وإمكانية فتح مقار أخرى لتعميم البرامج التدريبية المُشتركة.