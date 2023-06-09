الرباعي: قانون الانتخابات الصادر عن لجنة 6+6 ساري المفعول

اعتبرت ابتسام الرباعي عضو مجلس النواب، إن قانون الانتخابات الصادر عن لجنة “6+6” ساري المفعول، مؤكدة أن مسألة التصويت والتوقيع أمر شكلي خاصة في الظروف الراهنة.

وقالت الرباعي، في تصريحات صحفية، إن اللجنة توصلت إلى توافق كبير لأول مرة، ويحق لها المضي في نقاط الخلاف، وفق التعديل الدستوري الـ13.

وطالبت الرباعي، مجلسي الدولة والنواب بالتمسك بمخرجات اللجنة وإحالتها لمفوضية الانتخابات.

ولفتت إلى أن التعديل الدستوري الـ13 أعطى الحق للجنة “6+6” بالتوقيع والتصويت، ولكن الإشكالية كانت في القانون نفسه الذي يفترض أن يرجع لمجلس النواب.