الطقس في ليبيا.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدا على المناطق الغربية خصوصا الدواخل والجنوب.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد والأحد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد ويوم الأحد على بعض المناطق الساحلية خصوصا الخليج ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و27 درجة مئوية وتكون على أجدابيا 31 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، فالسماء صافية مع ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا على بعض المناطق.