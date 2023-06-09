مركز الجراحات التخصصية يستقبل 34 ألف حالة خلال 5 أشهر

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بلغت الإحصائية العامة للعمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى وحالات التردد على العيادات الخارجية الطبية بمركز الجراحات التخصصيةبنغازي “34.055” حالة في الفترة ما بين شهر يناير إلى شهر مايو 2023م.

وقال مدير عام المركز والاستشاري المشرف على إجراء العمليات، الدكتور يونس البشاري إن: ” إحصائية الخمس أشهر شملت عدد حالاتالتردد على العيادات الخارجية المتمثلة في عيادتي المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة وعدد حالات الدخول للعمليات الجراحية والحالاتالمترددة على أقسام المناظير وقياس السمع والأشعة والموجات الفوق صوتية والفحوصات والعينات المعملية“.

ويشار إلى أن مركز الجراحات التخصصية يقدم الخدمات الطبية للمرضى من داخل وخارج مدينة بنغازي وذلك عملاً باستراتيجية وزارةالصحة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتقديم خدمات رعاية صحية بجودة عالية.