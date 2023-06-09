الأحوال الجوية: درجات حرارة مرتفعة في غرب ليبيا ومعتدلة في الشرق

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قالت الأرصاد، إن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من اليوم الجمعة على مناطق غرب ليبيا، خاصة الدواخل والجنوب الغربي.

وذكرت أن الارتفاع في الحرارة يصحبه هبوب رياح نشطة نسبيا يوم الغد والأحد، وقد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة ستسجل تراجعا هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي.

وتوقعت الأرصاد، تكاثر للسحب مساء الغد ويوم الأحد على بعض المناطق الغربية، خاصة الساحل الممتد من الخمس، وحتى سرت، لافتة إلى أن من المتوقع هطول أمطار خفيفة.