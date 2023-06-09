وزارة التربية والتعليم تحصي حالات الغش والغش الالكتروني في امتحانات الشهادة الاعدادية وتوضح بشأن اجراءاتها المتخذة

أكَّد رئيس اللجنة العليا للإشراف على اِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، على سَير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي في أجواء مُناسبة، وقدَّم الشكر لِوزارتَي الداخلية، والصحة في خِدمة التَّعليم واصِفاً إيَّاها بِالخدمة الوطنية.

وَأشار الوكِيل بأنَّ اللجنة العليا تُتابع ما يَرِدُها من تقارير اللجان المركزية ترصد فيه حالات الغش، والغش الإلكتروني، داعياً إلى التَّفريق ما بين عَملية تسرِيب الأسئلة، وهي العملية التي تعني تسرب الأسئلة قبل بَدء الاِمتحانات، وهذا لم يحدث، وبين الغش الإلكتروني، وهو نشر الأسئلة وتصويرها بعد توزيعها على التلامِيذ، وهذا ماتم رصده من قِبل لجنة الغش الإلكتروني بالمركز الوطني للامتحانات.

وَبيّن رئيس اللجنة العليا للامتحانات بأنه تم حرمان عديد من التلامِيذ من الاِمتحانات بعد ثبوت اِرتكابهم للإشراف، وَهُناك من تم حرمانه اِستكمال الاِمتحانات بعد تكراره للعملية، كما أكَّد الوكِيل إلى إيقاف عَدد من الملاحظين، وإيقاف رؤساء لِجان اِمتحانات، وإحالتهم إلى التَّحقيق.

من جهته، أكَّد مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ ” السيد أحمد” بأنَّ المركز يأخذ بِعين الاِعتبار كل الملاحظات الواردة بِخصوص الأسئلة، حيث يتم إحالتها إلى مصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي لأخذ الرأي.

وَأوضَح “السيد” بأنَّ هذا العام تم تسجيل أقل عَدد من حالات الغش الإلكتروني حيث تم ضبط 18 حالة في مجمل أيام الاِمتحانات، وهذا الرقم كان يُضبط في اليوم الواحد خِلال السنوات السابقة.

وَدعَا مُدير المركز الوطني للامتحانات طلاب شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي إلى الاِلتفات إلى دروسهم، وعَدم الاِلتفات إلى مايُنشر في صفحات التواصل الاِجتماعي، وادِّعائها اِمتلاك أسئلة الاِمتحانات، وغرضها زيادة عَدد المتابعين لهم والتشويش على الطلاب.