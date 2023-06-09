النايض يناقش مع نورلاند استراتيجية أمريكا العشرية لاستقرار ليبيا

اجتمع المترشح الرئاسي عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا بفريق من وزارة الخارجية الأمريكية وعلى رأسه السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومدير إدارة الشرق الأدنى بمكتب عمليات النزاع وتحقيق الاستقرار جيف مازور.

وذكر المكتب الإعلامي للنايض في بيان عبر “فيسبوك” أن اللقاء حضره وفد من تكتل إحياء ليبيا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وأضاف البيان أن النقاش تمحور حول الاستراتيجية الأمريكية العشرية للاستقرار في ليبيا، والمضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلا، والبناء على مقررات “6+6” الأخيرة، وعلى تعهدات “5+5” بحماية الانتخابات ونتائجها.