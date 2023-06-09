مصر تدعو الأطراف الليبية لدعم جهود لجنة “6+6”

رحبت وزارة الخارجية المصرية، بجهود لجنة “6+6″، مثمنة استضافة المغرب لجولة أعمال اللجنة.

دعت الخارجية المصرية، جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم جهود اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6″، اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.

وشجعت مصر مجلسي النواب والدولة على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت؛ تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي.

وكانت لجنة “6+6″، أعلنت في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.