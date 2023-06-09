الخارجية المصرية ترحب بجهود لجنة 6+6 وتدعو الى استيفاء الأطر القانونية لإجراء الانتخابات

الوطن | رصد

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بجهود لجنة 6+6 المُشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة المناط بها إعداد القوانين الخاصة بالإنتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.

وحثت الخارجية المصرية مجلسا النواب والدولة على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بمايهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبيالشقيق.

داعية جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.