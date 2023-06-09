نصية: الأزمة الرئيسية في ليبيا “الرئيس والسلاح”

رحب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية باتفاق لجنة “6+6” على قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة.

وقال نصية في تصريح صحفي إن “التعديل الدستوري أقر تكوين اللجنة لإعداد القوانين الانتخابية ويعتبر عملها نهائيا يتم اعتماده دون تغيير”.

وأضاف أن “قانون انتخابات مجلس الأمة يضمن المشاركة الواسعة بإقراره انتخاب أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب القادم عن طريق قوائم الأحزاب”.

وتابع: “نعتقد أن الأزمة الرئيسية في ليبيا أزمة الرئيس والسلاح ما بعد الانتخابات وليس ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية”، لافتا إلى أن الأمر يتطلب توافق الليبيين حول هاتين القضيتين وضمانات بعدم الإقصاء والقبول بنتائج الانتخابات.