دبيبة: ليبيا ستصدر الطاقة النظيفة إلى أوروبا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، إن ليبيا تعتزم تصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وأضاف دبيبة، في تصريحات نشرتها وكالة نوفا الإيطالية: “نحن بصدد إطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية بهدف تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر إيطاليا. إنه مشروع ليبي يستفيد من مساعدة شركة وبنوك دولية كبيرة للطاقة”.

وأوضحت الوكالة، أن حديث دبيبة، هو إشارة ربما إلى محطات الطاقة الشمسية 500 ميغاواط التي من المتوقع أن تبنيها شركة توتال إنيرجيز الفرنسية.

كما تحدث الدبيبة عن كابل كهربائي تحت سطح البحر له قدرة كبيرة على نقل الطاقة الشمسية من المحطات في ليبيا إلى أوروبا.