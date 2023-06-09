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“الدبيبة”يؤكد على عمق العلاقات الثنائية خلال لقائه السفير الإيطالي الجديد في روما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | ليبيا

استقبل رئيس الحكومة المنتهيةعبدالحميدالدبيبة  بمقر إقامته بروما اليوم الجمعة، سفير إيطاليا الجديد لدى ليبياجانلوكا البيرينيوالذي تم تعيينه مؤخرا.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء على أهمية العلاقة بين البلدين، ودور السفارة الإيطالية في #طرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه بينرئيسي الوزراء، وأنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة وتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين  لتفعيل التعاون الاقتصادي.

من جهته أكدالدبيبةعلى عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيلالإجراءات ومتابعة ما اتفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، مصدرا تعليماته لوزارةالخارجية بتقديم الدعم اللازم للسفير.

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الوطن الليبية

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