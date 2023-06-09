“الدبيبة”يؤكد على عمق العلاقات الثنائية خلال لقائه السفير الإيطالي الجديد في روما

الوطن | ليبيا

استقبل رئيس الحكومة المنتهية “عبدالحميدالدبيبة“ بمقر إقامته بروما اليوم الجمعة، سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا “جانلوكا البيريني” والذي تم تعيينه مؤخرا.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء على أهمية العلاقة بين البلدين، ودور السفارة الإيطالية في #طرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه بينرئيسي الوزراء، وأنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة وتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي.

من جهته أكد” الدبيبة” على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيلالإجراءات ومتابعة ما اتفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، مصدرا تعليماته لوزارةالخارجية بتقديم الدعم اللازم للسفير.