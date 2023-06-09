الدبيبة: يجب إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في علاقتنا بإيطاليا

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني”، أمس الخميس في روما.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء حضره وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش”، ووكيل عام وزارة الخارجية الإيطالي، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفيرا البلدين.

وبحسب البيان، خصص هذا الاجتماع لمتابعة نتائج اجتماعات ميلوني والدبيبة، وقدّم وزيرا الخارجية موقفًا حول اجتماعهما التحضيري لعقد ملتقى رجال الأعمال بالبلدين، والتنسيق لإنشاء اللجنة الليبية الإيطالية العليا، وتحديد موعد لاجتماعها، إلى جانب التنسيق السياسي والأمني بين البلدين.

وأكد الدبيبة أن العلاقات الليبية والإيطالية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري متميزة، ويجب العمل على تطويره بكافة المجالات، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص بالبلدين.