الدبيبة يبحث تسهيل التأشيرة مع السفير الإيطالي الجديد

أكد السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا “جانلوكا البيريني” على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة وتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمقر إقامته بروما، وفي بحضور وزيرة الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسفير ليبيا لدى إيطاليا؛ لبحث دور السفارة الإيطالية في طرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه بين رئيسي الوزراء .

من جانبه، أكد الدبيبة ضرورة توطيد التعاون والشراكة، وتسهيل الإجراءات ومتابعة السفارة للاتفاقيات التي حدثت في طرابلس وروما بين الحكومتين، مصدرا تعليماته لوزارة الخارجية بتقديم الدعم اللازم للسفير.

وكان رئيس الوزراء قد بدأ زيارة رسمية لإيطاليا الأربعاء، شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، ولقاءات مع أبرز مسؤولي الحكومة الإيطالية السياسيين والاقتصاديين.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار

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