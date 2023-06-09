“الزادمة” يلتقي مع المسؤولين ببلدية برقن الشاطي بالجنوب الليبي 

الوطن/متابعات

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “سالم الزادمة”بعميد وأعضاء المجلس البلدي، وذلك في إطار جولته التفقدية لبلديات الجنوب.

وأكد الزادمة خلال اللقاء على حرص الحكومة الليبية تقديم الخدمات اليومية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في مناطق الجنوب، من خلال تدليل الصعوبات أمام القطاعات التنفيدية والخدمية.

وأشار إلى أهمية وضرورة إنهاء معاناة أهالي الجنوب بإقامة المشروعات التنموية والخدمية المختلفة وتوفير الخدمات، وذلك من خلال تواصل عمداء البلديات مع الحكومة الليبية، مبينًا أن غياب الحكومات السابقة والمتعاقبة عن معاناة المواطنين في الجنوب ساهم في تفاقم الأزمات بهده المناطق وزاد من معاناتها خلال المدة الماضية.