الخوجة للأحرار تعلن عن قافلة “نور الحياة” وتقول إنها ستستهدف مدن الجنوب

قالت رئيسة هيئة زراعة القرنية مديرة مستشفى العيون بطرابلس “رانيا الخوجة”، إن قافلة “نور الحياة” انطلقت من سبها، ولديها قائمة انتظار لـ150 حالة مصابة بأمراض مختلفة على مستوى العين.

وأضافت “الخوجة” في تصريحات للأحرار، أن القافلة الطبية ستجري عمليات جراحية مختلفة على المياه البيضاء والزرقاء والحول والقناة الدمعية والعديد من الجراحات الخاصة بالعيون.

وأفادت رانيا الخوجة، بأن القافلة ستستمر حسب الخطة المعدة من المستشفى، وهي أسبوع في كل مدينة، لافتة إلى أن الجدول الزمني قابل للتغيير حسب المستجدات التي تحدث في المدينة بسبب تواصل الحالات المترددة، وفق قولها.

وأوضحت أن الأعداد المستهدفة في كل مدينة تصل لأكثر من 500 حالة جراحية، مشيرة إلى أن إجراء الكشف في كل مدينة سيكون مفتوحا وغير مقيد بعدد معين، وقد يصل لأكثر من 3 آلاف كشف.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

