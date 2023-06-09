إجراءات جزائرية للتنقل عبر الحدود مع ليبيا.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، عن إجراءات خاصة ستنظم الحركة عبر الحدود مع ليبيا، ولكنها تأخذ في الاعتبار التنقلات لأسباب صحية أو اجتماعية.

وقال الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، إن عملية الدخول والخروج تجري وفق إجراءات خاصة بحكم أن الحدود البرية مع ليبيا مغلقة لأسباب أمنية.

وأشار الوزير الجزائري إلى تلقي السلطات العمومية المحلية والمركزية في الجزائر طلبات الترخيص المودعة، سواء من قِبل المواطنين الجزائريين أو الرعايا الليبيين، وتدرسها وفق الآليات القانونية والتنظيمية، وتُفصل فيها ضمن الآجال المحددة.

تسلم السلطات بصفة دورية التراخيص الاستثنائية المفتوحة للمواطنين الجزائريين والرعايا الليبيين عن طريق السلطات المحلية، بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والصحية لأصحاب هذه الطلبات، مع الأخذ في الاعتبار كل المسائل الأمنية ذات الصلة، وفق مراد.

يشار إلى أن الحدود البرية بين الجزائر وليبيا مغلقة منذ العام 2014، لأسباب أمنية، على الرغم من الأهمية الكبرى لحركة التنقل البري بين البلدين من أجل تنشيط التجارة، وأيضا للروابط الأسرية بين عائلات ليبية وجزائرية.