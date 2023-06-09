مصر تصدر بيانًا بشأن مشاورات لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية الليبية

رحبت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، بجهود لجنة 6+6 المُشتركة المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، والخاصة بإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا.

وفي بيان بحسب وكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة، ثمّنت وزارة الخارجية المصرية موقف المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها أعمال لجنة 6+6 الليبية لهذه الجولة من أعمالها.

وتحث مصر مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة دورهما بشأن صلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيانها جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.

وأول أمس الأربعاء، أعلنت لجنة 6+6 التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لاعتماد قانون الانتخابات الجديد في الأيام المقبلة من قبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.