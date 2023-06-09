المشري في انقرة لتهنئة الأتراك وبحث نتائج اجتماعات 6+6

بحث وزيرَ الخارجية التركي هاكان فيدان، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة، مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما والذي جدّد خلاله المشري، التهنئة للأتراك لنجاح الانتخابات، وفوز أردوغان، وتولي هاكان فيدان، منصب وزير الخارجية، وأكد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وتناول الجانبان عدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وفقا لمكتب إعلام مجلس الدولة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مخرجات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية؛ وبدوره أكد السيد هكان فيدان على دعم الجهود المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الآجال.