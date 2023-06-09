الزائدي: الدبيبة يمارس “دبلوماسية الارتماء” في زيارته لروما

قلل رئيس رئيس الحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي من لقاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته روما، مع سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا “جانلوكا البيريني”، اليوم الجمعة، واصفا ذلك بـ”دبلوماسيات الارتماء”.

وقال الزائدي في تغريدة عبر “تويتر”: “نشرت منصة الحكومة أن الرئيس دبيبة استقبل بمقر إقامته سفير إيطاليا في ليبيا بحضور وزيرة الخارجية، ووزراء آخرين”.

وأضاف: “في العرف الدبلوماسي سفير الدولة التي يأتيها الرئيس ضيفا يكون مرافقا للضيف، منظما لنشاطه ولا يستقبل من قبل الرئيس وكأنه جزء من برنامج الزيارة”.