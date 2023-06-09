الكوني يختتم مشاركته في قمة كوميسا بلوساكا

شارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، يوم أمس الخميس في قمة “كوميسا” الـ 22 بالعاصمة الزامبية “لوساكا”، بحضور زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية، والأمين العام للسوق المشتركة لجنوب وشرق افريقيا السيدة تشيلشي كابوييوي.

وألقى الكوني كلمة في القمة الافريقية، حيا فيها الجهود التي بذلت لتعزيز دور المنظمة للحفاظ على مساعي تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد، متمنينا التوفيق والنجاح في إدارة أعمال القمة للخروج بمقررات تتناسب وطموحات شعوبنا، خاصة وأن القمة تعقد في فترة بالغة التعقيد أعقبت انتشار جائحة كوفيد – 19 وما خلفته من آثار بالغة على اقتصاديات بلداننا، وما يشهده العالم من تغييرات جيوسياسية جيوبوليتيكية .

وثمن الكوني حرص الدول الافريقية على وحدة واستقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها مع اشفاؤها الأفارقة لاستئناف مساهمتها في عميلة التنمية والاستثمار في أغلب البلدان الافريقية

وأشار لأسباب تعثر الجهود التنموية على المستويين الوطني والجماعي في أفريقيا نظرا لاستمرار الحروب والنزاعات المسلحة وتحولها إلى نزاعات شبه دائمة بما يؤدي إلى نشو اخطار تهدد وجود عدد من الدول وتفاقم النزوح والمجاعات وظهور بؤر جديدة للصراع والتوتر وما يصاحبهما من ماسي أنسانية وضياع للموارد البشرية والاقتصادية بلداننا .

وتوجه الكوني بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الدورة الحادية والعشرون لقمة كوميسا، على ما بذله من جهود لعم التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء .

وبارك النتائج التي توصلت إليها الاجتماعات التحضيرية التي سبقت القمة، وأكد استعداد ليبيا لاستضافة الدورة القادمة حيث أنها لم تستضف أي من دوراتها منذ انضمامها في قمة 2005م.

وغادر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الجمعة، العاصمة الزامبية “لوساكا”، بعد مشاركته في قمة “كوميسا” الـ 22 بحضور زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية، والأمين العام للسوق المشتركة لجنوب وشرق افريقيا السيدة تشيلشي كابوييوي.

وقام بتوديعه بمطار العاصمة لوساكا، وزير الزراعة الزامبي روبن متولو فيري، والقائم باعمال السفارة الليبية بزامبيا واعضاء البعثة الدبلوماسية.