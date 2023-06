دغيم: ما قامت به لجنة 6+6 إنجاز كبير واختراق حقيقي للجمود والخلاف

وصف مستشار المجلس الرئاسي “زياد دغيم” قامت به اللجنة المشتركة 6+6 بالإنجاز الكبير الذي يجب البناء عليه والاستفادة منه وتعزيزه، وفق قوله.

وأشار دغيم في تصريح للأحرار، إلى ضرورة إجراء لقاء تشاوري بملكية وطنية ومشاركة البعثة ولجنة 6+6 وممثلي أصحاب المصلحة المباشرة، وذلك قبل جولة ختامية للجنة التي قامت باختراق حقيقي لجمود وخلاف سابق، حسب وصفه.

ولفت دغيم إلى أن المجلس الرئاسي قام بالدعوة للتشاور، وهو ما رحبت به البعثة في بيانها، مضيفا أنهم ينتظون موقف المعنيين لاكتشاف جديتهم تجاه الانتخابات، حسب قوله.

واعتبر مستشار المجلس الرئاسي أن شرط التنازل عن الجنسية قبل الجولة الثانية تحكمه ضوابط إجرائية وأحيانا قانونية تكون خارجة عن إرادة المترشح، موضحا أن هناك أفكارا لمعالجة هذا الأمر، وفق قوله.

وقال دغيم إنه يمكن إعادة التوازن في توزيع المقاعد البرلمانية سواء بين الدوائر أو بين الفردي والأحزاب وفق معاير سابقة إلى حين التوافق على معاير جديدة، وفق قوله.

