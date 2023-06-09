رئيس أركان حكومة الوحدة يبحث سبل تأمين الحدود الليبية

بحث رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد مع رئيس ركن حرس الحدود، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ملفات متعلقة بتأمين الحدود.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان ، إلى التداخلات بين مؤسسات الدولة في تأمين وحراسة الحدود البرية والبحرية، وانعكاس ذلك على أمن الحدود، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

وفي مايو، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع الحداد أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، خاصة في المنافذ الحدودية، بالإضافة وضع كل الوحدات العسكرية.

وأكد المنفي ضرورة تكثيف الجهود العسكرية عبر كل المنافذ البرية للبلاد، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار.