الخارجية العراقية: نرحب بتوافق لجنة 6+6 ونأمل بأن تسهم في الدفع بعملية التسوية السياسية

الوطن| رصد

رحبت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (66)، في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وثمنت الوزارة الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، واتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية.

وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.