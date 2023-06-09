تفاصيل بشأن تجدد قصف الطيران المسير جنوب مدينة الزاوية

أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة عن تجدد قصف الطيران المسير بغارات جديدة على مواقع جنوب مدينة الزاوية وذلك ضمن الخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار شهود العيان أن الطيران المسير التابع لحكومة الوحدة الوطنية أستهدف مواقعا في منطقة بئر معمر ومواقع لتهريب الوقود بمنطقة ” بئر الترفاس” جنوب الزاوية .

وفي وقت سابق، طالبت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الخاضعة لإمرة صلاح الدين النمروش، المواطنين بالابتعاد عن أوكار الجريمة وبيع المخدرات وأماكن تخزين الوقود باعتبارها أهدافًا عسكرية مشروعة.