فحيمة: تمديد بعثة إيريني لن يكون مجدياً 

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن قرار تمديد عمل بعثة إيريني لن يكون مجدياً أكثر من الذي سبقه، ولن يحقق نتائج أكثر من التي حققها الأعوام الماضية، فالسلاح ما زال وسيظل يتدفق على جميع الأطراف المتصارعة داخل ليبيا، وسينتشر أكثر وأكثر طالما أن البلاد تتخبط في نفق المراحل الانتقالية”.

ووصف عضو البرلمان عملية “إيريني” البحرية بـ”العملية الفاشلة” التي جاءت لذر الرماد في العيون على رغم ما يقال عنها إنها استطاعت إيقاف بعض العمليات كتهريب السلاح وإدخاله إلى الأراضي الليبية لأحد الفرقاء، لا سيما أنها تشاهد دولاً بعينها تقوم بتزويد حلفائها داخل ليبيا بالأسلحة في حين يغض