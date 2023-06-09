محامية تطالب السلطات الليبية بالتدخل للإفراج عن هنيبال القذافي

قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن هنيبال القذافي شاب ليبي قبل أن يكون ابن “رئيس النظام السابق”، وواجب على الدولة الليبية حماية رعاياها كما تفعل الدول بكل مساواة في الحقوق، وتقديم طلب الإفراج عنه باعتباره متهم باخفاء معلومات لم تتم أثناء بلوغه سن الرشد ولا يعلم عنها شيئا.

وأضافت المحامية والناشطة الحقوقية، في تدوينة نشرتها على حسابها بفيسبوك، أنه قد تم اعتقال هنيبال، في سوريا ونقل للبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر والذي اختفى بعد زيارته لليبيا في السبعينات وهانيبال كان يبلغ من العمر سنتين, أي أنه طفل لا يعي شيئا حينها. وحتى لو أن هناك جريمة قام بها النظام فالطبيعي أن لا يحكى عنها بعد بلوغه سن الرشد ولا يمكن أن يتم إبلاغه عن حيثياتها أصلا.

وقالت الطويبي، إن هنيبال القذافي، شاب ليبي قبل أن يكون ابن “رئيس النظام السابق”، وواجب على الدولة الليبية حماية رعاياها كما تفعل الدول بكل مساواة في الحقوق, وتقديم طلب الإفراج عنه باعتباره متهم باخفاء معلومات لم تتم أثناء بلوغه سن الرشد ولا يعلم عنها شيئا.

وأضافت، باطلاعي على التحقيق الصحفي الذي تم معه وجدت أنه صرح بأنه قد تعرض للتعذيب وهو لا يملك المعلومات بالخصوص, وبالتالي حتى لو قام النظام بأي جريمة لا يمكن وأن يتحمل مسئوليتها طفل, هذا بالإضافة إلى “أن هنيبال لم يشارك في القتال ضد الشعب الليبي حتى يتم التخلي عنه كمواطن ليبي”, وكما قال تعالى في كتابه الحكيم (( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ)) ولا يمكن أن نحمل إنسان مسؤولية ذنب ارتكبه غيره”.

واختتمت الحقوقية الليبية تدوينتها قائلة: وبهذا فعلى السلطات الليبية أن تتحمل مسئوليتها تجاه رعاياها وتطالب بالإفراج عنه وإعادته لأسرته سليم معافى أن كانوا جادين في السير في طريق المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة المنشودة.