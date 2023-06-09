على رأسها مصر والإمارات، دول عربية ترحب بجهود 6+6

رحبت وزارة الخارجية المصرية بجهود لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، مشجعةً مجلسي النواب والأعلى للدولة على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأكر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وفق قولها.

ودعت في وزارة اليوم في بيان، جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتّساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وتحقيقا للهدف المنشوف وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها، وفق البيان.

وكانت دول أمريكا وبريطانيا فرنسا وإيطاليا وألمانيا قد رحبت بدعوة البعثة الأممية لمعالجة الخلافات القائمة بشأن القوانين الانتخابية، في الوقت الذي أشادت فيه بجهود لجنة 6+6.

ودعت الدول الـ5 في بيان مشترك أمس، إلى تسهيل عملية معالجة القضايا المتنازع عليها في القوانين الانتخابية وتمكين تكافؤ الفرص لكافة المرشحين.

عربيا، رحبت الإمارات والكويت والأردن والبحرين بإعلان لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأثنت الدول الـ4 في بيانات منفصلة عبر وزارات خارجيتها على جهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها.

وكانت البعثة الأممية قد عبّرت عن تقديرها لجهود لجنة 6+6، قائلة إن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من الليبيين.

وأضافت البعثة أنها ستعمل مع جميع المؤسسات المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي لتيسير مشاورات بين الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، داعية جميع الأطراف الفاعلة للانخراط بروح التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023.

وحثت البعثة جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة بهدف إطالة أمد الأزمة التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.

يذكر أن البعثة الأممية ورئيسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قد حثوا اللجنة، في أوقات سابقة، على تعجيل إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

وكانت البعثة قد أعربت في أوقات سابقة عن استعدادها لتقديم خبراء ودعم لوجستي للجنة إعداد القوانين الانتخابية في إطار إنجاز المهام المتفق عليها.

وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول طريقة تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.

المصدر: وزارات خارجية عربية + سفارات الدول الـ5 + ليبيا الأحرار

The post على رأسها مصر والإمارات، دول عربية ترحب بجهود 6+6 appeared first on ليبيا الأحرار.

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