سفير إيطاليا الجديد لـ”دبيبة”: سنعمل على تعزيز التعاون مع ليبيا

قال سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، إنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لليبيين، وسيسعى إلى تسهيل عمل القطاع الخاص، لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة في مقر إقامته بروما اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وسفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس.

وحسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع فيسبوك، أكد السفير الإيطالي، أهمية العلاقة بين البلدين، ودور السفارة الإيطالية بطرابلس في دعم ومتابعة ما اتفق عليه المسؤولون في البلدين.

وأشار دبيبة إلى عمق العلاقات بين البلدين، ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة عبر الخدمات وتسهيل الإجراءات، ومتابعة ما اتُفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين، متمنيا للسفير التوفيق في مهمته الجديدة، وموجها تعليماته لوزارة الخارجية بتقديم الدعم اللازم له.

وبدأ دبيبة زيارة رسمية لإيطاليا يوم الأربعاء الماضي، وشهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، ولقاءات مع أبرز مسؤولي الحكومة الإيطالية من السياسيين والاقتصاديين.