السلاك: البعثة الأممية ستسير حسب خطتها مهما كانت نتائج لجنة 6+6

الوطن| رصد

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن البعثة الأممية بتصريحاتها تؤكد بأن البلاد ستمضي قدماً في الخطة التي أعلنت قبل بضعة أشهر على لسان المبعوث الأممي عبد الله باثيلي.

وأضاف السلاك أن أياً كانت نتائج اجتماعات بوزنيقة لجنة 6+6 وهذا واضح من خلال النقاط، مشيراً إلى أنه يعتبره تأكيد من البعثة الأممية.

و يرى أن باثيلي اختصر كل شيء في التصريحات التي أكد فيها على أن القوانين يجب أن تحظى دعم وقبول من أطراف المجتمع المدني والمرأة والشباب وأطراف سياسية وعسكرية وأمنية، مشيراً إلى أنه شدد في تصريحاته على أن هذه المكونات تكون جزءاً من اللجنة رفيعة المستوى التي يعتزم تشكيلها .

وتابع السلاك لقد أستتبع هذا التصريح بتأكيد وتأييد من المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند