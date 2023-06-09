القطراني: من حق الإنسان أن ينعم بالاستقرار والرخاء والوئام 

حضر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، فعاليات اجتماعات الدورة الـ43 للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي، وعدد من وزراء الزراعة من دول لبنان وفلسطين والكويت والأردن والصومال.

وأكد القطراني في كلمته، بأن الاهتمامات مشتركة لأجل أن ينعم الإنسان بحقه بالعيش في استقرار ورخاء ووئام، وتحقيق الغاية المنشودة لحياة كريمة للمواطن العربي وضمان الأمن الغذائي للجميع.