المشري يلتقي وزيرَ الخارجية التركي في أنقرة

أنقرة 09 يونيو 2023 (وال)- بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الجمعة، مع وزيرَ الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، مخرجات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد القوانين الانتخابية وعددٍ من القضايا الثنائية والدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن هذا اللقاء كان مناسبة جدّد خلالها المشري التهنئة على نجاح الانتخابات وفوز الرئيس أردوغان، وتولي هاكان فيدان منصب وزير الخارجية، وعلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المكتب فقد تم خلال اللقاء مناقشة مخرجات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية وعدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي على دعم الجهود المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حرّ وشفاف في أقرب الآجال, وفقًا لذات المصدر. (وال)

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