رئيس حكومة الوحدة يصدر تعليمات جديدة بشأن علاج الليبيين في الخارج

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، تعليمات جديدة بشأن علاج المرضى والجرحى الليبيين في الخارج.

واستقبل دبيبة، بمقر إقامته في روما، عددًا من الجرحى والمرضى الليبيين في إيطاليا، بحضور السفير والملحق الصحي بروما والملحق الصحي بميلانو وعدد من العاملين بالسفارة.

وبحسب ما أعلنته منصة حكومتنا عبر صفحتها على فسبوك، اليوم الجمعة، قدم الملحق الصحي بميلانو للدبيبة خلال اللقاء موقفاً عن أعداد المرضى والجرحى الذين يتلقون علاجهم، والصعوبات التي تواجههم في المعيشة والتأشيرات واستكمال علاجهم.

وأكد دبيبة أن الاهتمام بالليبيين في إيطاليا بهم مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تنظيم ملف الجرحى الذي يعاني فساداً ومشاكل يصل عمرها سنوات طويلة.

واعتبر دبيبة أن إحالة المبالغ كودائع لا يساعد الملحقيات الصحية في تقديم الخدمة.

ووجه بضرورة تحديد كل جريح ومريض وقِيَم علاجه وإقامته ومدتها، ويُحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا.

كما أكد استمرار العمل لتنظيم هذا الملف سواء ما يخص الجرحى أو المرضى، أوالقضاء