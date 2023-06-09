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مجلس الدولة: المشري ناقش مع فيدان مخرجات “6+6”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الجمعة، وزيرَ الخارجية التركي “هاكان فيدان”، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال مجلس الدولة في بيان إن هذا اللقاء مثّل مناسبة جدّد خلالها المشري التهنئة للجمهورية التركية حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات وفوز الرئيس أردوغان، وتولي “هاكان فيدان” منصب وزير الخارجية، وعلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا عدة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، ومخرجات اللجنة المشتركة 6+6، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية.

وأضاف: “أكد هاكان فيدان على دعم الجهود المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الآجال”.

 

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صحيفة الساعة 24

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