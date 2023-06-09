رئيس الحكومة اللبنانية يكذب الدبيبة بشأن قضية هانيبال القذافي

نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تلقيه أي اتصال من قبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة بشأن قضية هانيبال القذافي، بحسب قناة الحدث .

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن ملف هانيبال القذافي في يد القضاء المختص.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عن تواصله مع رئيس الوزراء اللبناني بشأن هانيبال معمر القذافي وتشكيل لجنة لمتابعة ملفه .

وجاء ذلك خلال لقاء عابر مع أحد الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي .

وقال الدبيبة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أبلغه أن الحكومة لا تحتجز هانيبال القذافي مشيرًا الى أن الاخير شخصية غير عادية ويعيش ظروفا سيئة في لبنان.

وأشار الدبيبة الى أن لجنة ليبية ستزور لبنان قريبا لبحث ملف هانيبال القذافي.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة ملف “هانيبال” نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي بدأ مؤخرا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وبحسب نص القرار الصادر عن المجلس ستترأس اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن.