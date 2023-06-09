وزارة الصحة تُوجه قافلة طبية إلى فزان

وأضاف أن الهدف من استراتيجية الوزارة هي إصلاح النظام الصحي وإعادة ثقة المواطن به والعدالة في تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين مع الأخذ بالاعتبار الخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة ليبية والحاجات الفعلية لسكانها.

الجدير بالذكر أن القافلة تضم عددًا من الكوادر الطبية الوطنية من أطباء وجراحين وعناصر طبية مساعدة في مختلف التخصصات الطبية ومقسمة على مدن الجنوب وسيجري الفريق الطبي ما يقارب 100 عملية جراحية في تخصصات الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، باطنة وجراحة الأطفال، الأورام، الأنف والأذن والحنجرة، التجميل، العظام، أمراض النساء والولادة وعلاج العقم.