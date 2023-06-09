وزارة الصحة تُوجه قافلة طبية إلى فزان

وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل تعليماته بتنظيم قافلة طبية لمدن الجنوب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة.
وتستعد القافلة الطبية نبض الحياة فزان للانطلاق يوم الخميس قاصدة مدن الجنوب تراغن، ومرزق، وبراك الشاطئ وتضم فريق طبي مكون من 34 استشاري واخصائي بتخصصات طبية مختلفة.
وقال عثمان عبد الجليل إن “الجنوب الليبي هو مركز اهتمام حقيقي للوزارة أسوة بباقي المدن وأن تنظيم القافلة الطبية يأتي لسد العجز في الخدمات الطبية وتخفيف عناء التنقل للمواطنين في تلقي العلاج”.
وأضاف أن الهدف من استراتيجية الوزارة هي إصلاح النظام الصحي وإعادة ثقة المواطن به والعدالة في تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين مع الأخذ بالاعتبار الخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة ليبية والحاجات الفعلية لسكانها.
الجدير بالذكر أن القافلة تضم عددًا من الكوادر الطبية الوطنية من أطباء وجراحين وعناصر طبية مساعدة في مختلف التخصصات الطبية ومقسمة على مدن الجنوب وسيجري الفريق الطبي ما يقارب 100 عملية جراحية في تخصصات الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، باطنة وجراحة الأطفال، الأورام، الأنف والأذن والحنجرة، التجميل، العظام، أمراض النساء والولادة وعلاج العقم.
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