الدبيبة لـ”جرحى البركان” بإيطاليا: ملف علاجكم به فساد منذ سنوات طويلة 

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بمقر إقامته بروما، عددا من المرضى والجرحى بدولة إيطاليا، بحضور السفير والملحق الصحي بروما والملحق الصحي بميلانو وعدد من العاملين بالسفارة.

وقدم الملحق الصحي بميلانو موقفا لرئيس الوزراء عن أعداد المرضى والجرحى الذين يتلقون علاجهم، والصعوبات التي تواجههم في المعيشة والتأشيرات واستكمال علاجهم.

وأكد الدبيبة أن كافة المواطنين بإيطاليا هم أبناؤنا، وأن الاهتمام بهم مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، مشددا على ضرورة تنظيم ملف الجرحى الذي يعاني فسادا ومشاكل يصل عمرها سنوات طويلة، وفق قوله.

واعتبر أن إحالة المبالغ كودائع لا يساعد الملحقيات الصحية في تقديم الخدمة، مصدرا تعليماته بضرورة تحديد كل جريح ومريض وقِيَم علاجه وإقامته ومدتها، ويحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا.

وأكد لهم أن العمل مستمر لتنظيم هذا الملف، سواء ما يخص الجرحى أو المرضى، والقضاء على الفساد وسوء الإدارة الذي صاحب العمل خلال السنوات الماضية.