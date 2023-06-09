ليبيا المركزي: مليارًا و855 مليونًا و144 ألفًا و441 دينارًا ليبيًا هي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري

طرابلس 09 يونيو 2023 (وال)- أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه خصص مليارًا و855 مليونًا و144 ألفًا و441 دينارًا ليبيًا، نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مايو الماضي.

وأوضح المركزي أنه من بين هذه المبالغ؛ خصص مليار و223 مليونًا و760 ألف دينار لباب الرواتب، وهو ما يمثل 66 % من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة المذكورة.

وأوضح المصرف المركزي – في بيانه – توضيحًا للجهات التي صرفت لها الميزانيات، حيث خصص لحكومة الوحدة والجهات التابعة لها 888 مليونًا و573 ألفًا و740 دينارًا ليبيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينها 565 مليونًا و961 ألفًا و672 ” دينارًا للرواتب.

وتضمنت الميزانية تخصيص “262 ” مليونًا و528 ألفًا و879 دينارًا ليبيًا للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له بينها 240 مليونًا و903 آلاف و879 للرواتب.

وبشأن مجلس النواب والجهات التابعة؛ خصص مبلغ 688 مليونًا و991 ألفًا و904 دنانير، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينها 401 مليون و844 ألفًا و536 دينارًا للرواتب.

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 15 مليونًا و49 ألفا و918 ” دينارًا، جميعها لباب الرواتب. (وال)

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