| فيدان يلتقي المشري بأنقرة.. و5 سفارات أوروبية تدعو قادة ليبيا للتعاون لتهيئة ظروف الانتخابات

(العربي الجديد): التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في العاصمة أنقرة، تزامناً مع دعوة خمس دول أوروبية قادة ليبيا للمشاركة الفاعلة مع جهود البعثة الأممية في البلاد، للوصول لانتخابات.

وأكد وزير الخارجية التركي خلال اللقاء أنّ أولوية تركيا الرئيسية في ليبيا هي إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وفق تغريدة نشرتها الخارجية التركية عبر “تويتر”.

إلى ذلك، حثت سفارات خمس دول أوروبية لدى طرابلس، اليوم الجمعة، قادة ليبيا على المشاركة الفاعلة مع البعثة الأممية لتهيئة “الظروف السياسية والقانونية والأمنية للانتخابات”.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، نشرته سفارة لندن عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وحثت سفارات الدول الخمس “جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البنّاءة مع مبعوث الأمم المتحدة لدى طرابلس ⁩عبد الله باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات”.

وأكدت السفارات اعترافها “بجهود لجنة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية”، وفق البيان.

وأبدت السفارات “ترحيبها بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدماً في العمل مع جميع المؤسسات الليبية لتسهيل معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لكل المرشحين” وفق البيان.

والثلاثاء، أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على تلك القوانين” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين، إلا أنّ بعض بنود تلك القوانين أثار جدلاً في البلاد.

وليلة الخميس-الجمعة، قالت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، إنّ القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً، هي “نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة”.

ولجنة “6+6” هي لجنة مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري).

ووفق اتفاق المجلسين، كلّفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

العربي الجديد، 09/06/2023