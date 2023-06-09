نوفا توضح تفاصيل اتفاقية معالجة مياه “الصرف” بين إيطاليا وليبيا

كشفت وكالة نوفا الإيطالية، اليوم الجمعة، أهمية ثلاثية لاتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي الموقعة بين إيطاليا وليبيا.

ووقعت الاتفاقية خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى روما، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، سواء من وجهة نظر الطاقة أو من وجهة نظر إدارة تدفقات الهجرة، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تدعم كذلك “خطة ماتي” بالتعاون من أجل المياه – أحد أغلى الموارد وأكثرها ندرة على هذا الكوكب – مما يعطي علامة على ما يمكن أن تقدمه إيطاليا للشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن أن الاتفاقية تذكّر بقيمة ريادة الأعمال والتكنولوجيا الإيطالية.

وتنص الاتفاقية على أن تيرموميكانيكا إيكوليجا، الشركة الإيطالية الرائدة في هندسة النباتات البيئية، ستستأنف وتستكمل أعمال المحطات المخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في طرابلس ومصراتة، والتي جرى تعليقها نهائيًا في العام 2014 بسبب أحداث الحرب.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 200 مليون يورو، بتمويل من مجلس الإسكان والبنية التحتية، والمؤسسة الليبية للتنمية العمرانية، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال بحلول العام 2026.