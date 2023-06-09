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“القطراني” يحضر اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة في الرياض

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

حضر نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية حسين القطراني، فعاليات اجتماعات الدورة الـ43 للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلةأكسادبالعاصمة السعودية الرياض.

وشارك في الاجتماع أيضًا، كل من وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي، وعدد من وزراء الزراعة من دول لبنان وفلسطين والكويت والأردن والصومال.

وأكد القطراني في كلمته خلال الاجتماع، على الاهتمامات المشتركة لأجل أن ينعم الإنسان بحقه بالعيش في استقرار ورخاء، وتحقيق الغاية المنشودة لحياة كريمة للمواطن العربي وضمان الأمن الغذائي للجميع.

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الوطن الليبية

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